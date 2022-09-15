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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’nda konuşuyor.
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Teknoloji

Biden yönetiminden ABD'ye teknoloji yatırımı şartlarını sıkılaştıracak adım

ABD yönetimi, ülkeye yönelik yabancı yatırımlar konusunda ulusal güvenlik değerlendirmelerini yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 15.09.2022
Biden yönetiminden ABD'ye teknoloji yatırımı şartlarını sıkılaştıracak adım

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden bugün imzaladığı kararnameyle ülkeye yapılan yatırımları değerlendiren Yabancı Yatırımlar Komitesinin işlemlerine yeni kriterler ekleyecek.

Bu kriterler, yatırımların önemli tedarik zincirinin dayanıklılığına etkisi, ABD vatandaşlarının hassas verilerine yönelik riskleri, siber güvenlik tehditleri, ulusal güvenlik ve ABD'nin teknolojideki liderliği üzerindeki etkisi gibi başlıklara odaklanacak.

Söz konusu kriterler, çip, yapay zeka, biyoteknoloji ve temiz enerji sektörlerindeki yatırımlarda kullanılacak.

Öte yandan, bu adım, ABD'nin Çin'in teknoloji alanındaki ilerleyişinden Beyaz Saray'ın duyduğu endişeyi yansıttığı yönünde yorumlandı.

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