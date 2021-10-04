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Teknoloji

Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında federal düzenleme sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 04.10.2021
Beyaz Saraydan sosyal medya şirketleri hakkında federal düzenleme sinyali

Washington

Psaki, günlük basın toplantısında, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan yaklaşık 4 saattir Facebook ve ona bağlı olan sosyal medya platformları Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

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