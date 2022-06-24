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Teknoloji

Bayraktar AKINCI B, TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Fatma Eda Topcu   | 24.06.2022
Bayraktar AKINCI B, TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı

İstanbul

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

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