Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:
- Bayraktar: Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi
- Bayraktar Kızılelma entegrasyon hattına girdi
"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."
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Pazar günü sülale boyu toplandık. 😉#AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi.. ✈️🐳🚀#CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da...✈️🚙— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2022
Ama #KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/WUPFvz1aTU