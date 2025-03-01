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Teknoloji

Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 3 Mart'ta ziyaretçilere kapılarını açacak

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 3 Mart'ta ziyaretçilerle buluşacak.

Mustafa Çalkaya, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 3 Mart'ta ziyaretçilere kapılarını açacak

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen etkinlik, İspanya'nın Barselona kentinde 3-6 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alacak. Kongreye her yıl 100 binden fazla ziyaretçi katılıyor.

Barselona'da Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektöründe önde gelen temsilciler bir araya gelecek.

Etkinlikte, yeni teknolojiler ve sektörün geleceğini şekillendirecek gelişmeler ele alınacak.

En son yenilikler sergilenecek

Kongrede, dünyanın en büyük girişimleri ve teknoloji devi şirketler en son yeniliklerini de tanıtacak.

Mobil Dünya Kongresi'nde, 5G, mobil ağlar, yapay zekanın yeni kullanım alanları ile yeni cihazlar gibi pek çok başlıkta yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı yapılacak.

Kongrede sektörün lideri konumundaki şirketlerin üst yöneticileri, geleceğe dair öngörülerini de paylaşacak.

Türkiye'den sektöre liderlik eden firmaların yer alacağı Mobil Dünya Kongresi'ne milli katılımı İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Etkinliğe Türkiye'den katılacak firmalar arasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme de yer alıyor.


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