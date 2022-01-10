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Teknoloji

Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi

Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.

Ayşe Doğru   | 10.01.2022
Bakterilerin düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi

Ankara

Cell dergisinde yayımlanan makaleye göre, California San Diego Üniversitesinden bilim insanları, lağım borusu, mutfak tezgahı, insan dişi gibi yüzeylerde bulunan ve farklı tip bakterilerden oluşan biyofilmleri inceledi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, bitki ve hayvan gibi gelişmiş organizmalarda gözlemlenen saat ve dalga önü mekanizmasını biyofilm bakterilerinde gözlemledi.

Bu mekanizmanın genetik temelini gösteren deneyler ve matematiksel modeller geliştiren bilim insanları, biyofilm bakterilerinin girift bir şekilde tanzim olduğunu keşfetti.

Araştırma ekibinden Profesör Gürol Süel, keşiflerinin bakteriyel biyofilmlerin, şu ana kadar omurgalılara ve bitki sistemlerine özel olduğuna inanılan bir gelişimsel modelleme mekanizması kullandığını gösterdiğini belirterek, biyofilmlerin düşünülenden daha sofistike olduğunu kaydetti.

Süel, çalışmalarının gelişim esnasında hücre kalıplaması konseptinin düşünülenden daha eski olduğunu gösterdiğini aktararak, "Görünen o ki, hücrelerin kendilerini mekan ve zamanda bölümleme yeteneği omurgalılar ve bitkilerle ortaya çıkmamış, belki 1 milyon yıl öncesine dayanıyor." ifadesini kullandı.


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