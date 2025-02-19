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Teknoloji

Bakan Uraloğlu: Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Bakan Uraloğlu: Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın ilk test yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

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