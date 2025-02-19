Bakan Uraloğlu: Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın ilk test yayınına ilişkin paylaşımda bulundu.
İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınını TRT World ile başarıyla gerçekleştirdiğine işaret eden Uraloğlu, "Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam." ifadesini kullandı.
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İlk millî haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A, uzaydaki ilk test yayınını @trtworld ile başarıyla gerçekleştirdi.🛰️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 19, 2025
Kendi uydusunu üreten ve işleten ülkeler arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz.
Bağımsız, güçlü ve yüksek teknolojili Türkiye için çalışmaya devam! 🚀… pic.twitter.com/21rZ0655nQ