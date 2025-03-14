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Teknoloji

Bakan Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemenin detaylarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, konuya ilişkin detayları paylaştı.

Zeynep Duyar  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Bakan Kacır, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemenin detaylarını paylaştı

Ankara

Araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartları içeren yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede gözetmek üzere AB ile uyum çerçevesinde hazırladığımız yeni nesil gelişmiş güvenlik sistemlerinin kullanımında uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, şu bilgilere yer verildi:

"Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak. Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir ara yüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu ara yüzün oluşturulması zorunludur."

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