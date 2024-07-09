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Teknoloji

Bakan Kacır, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda her şeyin yolunda olduğunu bildirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da fırlatılmasının ardından her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Serhat Tutak  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Bakan Kacır, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda her şeyin yolunda olduğunu bildirdi Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da şu ana kadar her şey yolunda olduğuna işaret eden Kacır, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerin uydudan ilk sinyali aldığını anımsattı.

"Güneş panelleri açıldı"

Bakan Kacır, ilk sinyalden yaklaşık 1 saat sonra ise Türksat 6A'ya ilk komutun gönderildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Türksat 6A'ya kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan güneş panelleri 32 bin 479 kilometre irtifada Türkiye saatiyle 05.24'te açıldı. Türksat 6A, fırlatma roketinden ayrılmasından bu yana enberi noktası 300 kilometre, enöte noktası 70 bin kilometre olan eliptik bir yörüngede ilerliyor. İlk ateşlemeye kadar bu yörüngede devam edecek."

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