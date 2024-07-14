Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,188.00
BTC/USDT
59,921.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşıyor. Stadyuma giremeyen taraftarlar, karşılaşmayı Berlin Olimpiyat Stadı'nın çevresine kurulan ekranlardan izliyor. (DRON) Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı. -VTR-
logo
Teknoloji

Bakan Kacır, Turksat 6A'da 4. ateşlemenin salı günü gerçekleşeceğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yörünge sürecinde 4. ateşlemesinin 16 Temmuz’da gerçekleşeceğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Bakan Kacır, Turksat 6A'da 4. ateşlemenin salı günü gerçekleşeceğini duyurdu

Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın uzay yolculuğu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemeyi ekiplerimiz bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve 32 bin 32 km olan enberi irtifasını 35 bin 791 km'ye kadar çıkardık. Artık yörüngemiz daha dairesel. Yaklaşık 7 dakika süren bu yörünge transferi manevrası için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldı. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 2 gün sonra 16 Temmuz’da gerçekleşecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mudanya ilçesinde kargo gemisi karaya oturdu
Çorum'da mangaldan kaynaklanan yangın nedeniyle 6 dekar alan zarar gördü
Şehit Türk diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: (15 Temmuz) Bu milletin azizliğini, bu milletin büyüklüğünü bütün dünya gördü
İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ mensubu yakalandı

Benzer haberler

Bakan Kacır, Turksat 6A'da 4. ateşlemenin salı günü gerçekleşeceğini duyurdu

Bakan Kacır, Turksat 6A'da 4. ateşlemenin salı günü gerçekleşeceğini duyurdu

Türksat 6A'nın uzay yolculuğu planlanan şekilde devam ediyor

Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Bakan Kacır, Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını bildirdi

Bakan Kacır, Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilklerin yaşandığını bildirdi
Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı

Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı
Türksat 6A, 70 bin kilometreden milli teknolojiyle haberleşti

Türksat 6A, 70 bin kilometreden milli teknolojiyle haberleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet