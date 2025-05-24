Bakan Kacır: Türkiye, artık kendi ayakları üzerinde durabilen sözü kuvvetli, tesirli bir ülke
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye, yeni Aziz Sancar'larını, yeni Selçuk Bayraktar'larını bilim merkezleriyle, TEKNOFEST yarışmalarıyla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna kazandırmaya devam edecek." dedi
İstanbul
Bakan Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte milli teknoloji hamlesi hedeflerini hayata geçirdiklerini belirtti.
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Son 22 yılda atılan adımlarla Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin eskisinden çok daha güçlü olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin artık kendi ayakları üzerinde durabilen sözü kuvvetli, tesirli bir ülke olduğunu söyledi.
Kacır, Türkiye'nin topraklarından terörü temizlemeyi başarmış, Türk milletini aydınlık yarınlara taşıyan bir ülke olduğunu belirterek, "Bu yolculuğu gençlerimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Biz, bugünlere kolay gelmedik. 'Başaramazsınız, sizler dünyada bu işlerde rekabetçi olamazsınız' diyenlere aldırış etmeksizin adım adım milli teknoloji hamlesini gerçekleştirdik." dedi.
Türkiye'nin geçen yüzyılda havacılığın iddialı ülkelerinden biri olamadığını anımsatan Kacır, "Aslında çok erken dönemde yine isimleri tarihe altın harflerle geçmiş Türk müteşebbisleri, Türk mühendisleri çokça projeye teşebbüs etmişlerdi. Fakat, onların pek çok girişimi akamete uğratılmıştı. Vecihi Hürkuş'un ismini muhakkak duymuşsunuzdur. Vecihi Hürkuş, bir İstiklal Savaşı kahramanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üç kez takdirname alarak taltif edilmiş bir kahraman." diye konuştu.
"Vecihi Hürkuş bundan 90 yıl önce bu ülkede, bu topraklarda uçaklar geliştirmiş, uçaklar üretmiş bir kahraman." ifadesini kullanan Kacır, "Vecihi Hürkuş'un ürettiği uçakları uçurmasına maalesef o günün Türkiye'sinde izin verilmemişti. 'Uçakların için sertifika alman gerekir' de denilmişti kendisine. Başvurup sertifika almak istediğinde de bu kez 'senin ürettiğin uçaklar için sertifika düzenleyecek bir müessesemiz yok' cevabı almıştı." yorumunu yaptı.
"Nuri Demirağ, birlikte uçaklar üreteceği mühendisler yetişmesini istiyordu"
Bakan Kacır, Nuri Demirağ'ın ürettiği metal gövdeli yerli uçakları Türk milletiyle buluşturabilmek adına İstanbul'da TEKNOFEST düzenlenen Atatürk Havalimanı'nda 70 yıl kadar önce TEKNOFEST'ler düzenlediğini belirterek, birlikte uçaklar üreteceği mühendisler yetişmesini istediğini anımsattı.
Nuri Demirağ'ın yerli uçakları uçuracak pilotlar yetişmesini arzuladığını aktaran Kacır, "Fakat Nuri Demirağ'ın projeleri de o günün Türkiye'sinde maalesef akamete uğratılmıştı. Ona verilen siparişler iptal edildi. 'Uçaklarımı yurt dışına ihraç edebilirim' dediğinde de uçaklarının ihracatına maalesef izin verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 2023 yılında TEKNOFEST düzenlenen meydanda bir uçak fabrikası kurulduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:
"Bu uçak fabrikası 9 yıl üretime devam etti. Bu uçak fabrikası da maalesef kapatıldı. Niçin kapatıldı? Çünkü, Türkiye Marshall yardımları ile tanıştı. Marshall yardımları sözüm ona kalkınma yardımları ikinci cihan harbinden sonra Amerika'nın öncülüğünde batılı ülkeler Türkiye gibi savaştan etkilenmiş olan ülkelerin daha hızlı kalkınabilmeleri için kalkınma yardımları yapmaya karar vermişler. Bir Marshall planı kapsamında bu yardımları sunmuşlar. Bu yardımları yapanlar bizim hangi işleri yapacağımıza hangi işleri yapmaktan vazgeçeceğimize de karar vermek istediler."
"Bu bilim merkezi, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek mühendisler yetiştirecek"
Bakan Kacır, bundan 65 yıl kadar önce Türk mühendislerinin alın teriyle, akıl teriyle gece gündüz çalışıp Devrim otomobilini yollara çıkardığına da değinerek, akaryakıtı konulmadığı için yolda bırakılan Devrim otomobilini o günün medyasının manşetlerle infaz ettiğini söyledi.
Türkiye'nin sanayileşme ve havacılık tarihinin akamete uğratılmış öykülerle dolu olduğuna işaret eden Kacır, "2000'li yıllardan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi sayesinde, neye ihtiyacımız varsa onu kendi evlatlarımızın alın teriyle, akıl teriyle geliştirecek, üreteceğiz iddiası sayesinde Türk milletinin evlatları Bayraktar'la, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, Atak, Gökbey, KAAN ve KIZILELMA ile Türk milletinin imzasını semalara atıyorlar." açıklamasını yaptı.
Kacır, Ümraniye Millet Bahçesi'nin hemen kıyısında kurulan Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nin Zahide Güçlü Ekici'nin izinden gidecek, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek mühendisler yetiştireceğini söyledi.
Nice bilim insanının Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nde çocukluk yıllarını geçirmiş olacağına dikkati çeken Kacır, "Türkiye, yeni Aziz Sancar'larını, yeni Selçuk Bayraktar'larını bu bilim merkezleriyle, DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle, TEKNOFEST yarışmalarıyla Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna kazandırmaya devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.