Dolar
26.96
Euro
29.64
Altın
1,956.05
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
28,927.00
BIST 100
7,283.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Bakan Kacır, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2023" çağrısının başvuruya açıldığını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Bakan Kacır, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2023" çağrısının başvuruya açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının çağrıda müşteri kurum olarak yer aldığını vurgulayan Kacır, finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri temalarına yer verildiğini aktardı. Kacır, şunları kaydetti:

"Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zeka çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan, bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. Araştıran, geliştiren ve ülkemize yararlı olmak için gayret sarf eden tüm araştırmacılarımızın her zaman yanında olduk. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da çağrının TÜBİTAK ARDEB'e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandığını ifade ederek, "Bu çağrıda, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz (YZE) ile başvuru öncesi bir işbirliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları YZE tarafından koordine edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31 Ekim'e kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ODTÜ, "küresel ısınma" sorununa çözüm için "İklim Merkezi" kurdu
Batı Trakya'da Türk okullarının kapatılması çalışanların geleceğini riske atıyor
Orman yangınlarının yüzde 48'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktı
İstanbul'da 7 ayda uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 251 şüpheli tutuklandı
İstanbul Havalimanı yılın ilk yarısında Avrupa kargo trafiğinde birinci oldu

Benzer haberler

Bakan Kacır, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu

Bakan Kacır, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023 Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu

Türkiye COST katılımlarında zirveyi zorluyor

Türkiye, bilgisayar ve kimya olimpiyatlarından 7 madalyayla döndü

Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü

Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü
TÜBİTAK, teknolojinin "diplomasi aracı" olma gücünü artırmayı hedefliyor

TÜBİTAK, teknolojinin "diplomasi aracı" olma gücünü artırmayı hedefliyor
Türksat 6A uydusu gelecek yıl martta uzaya gönderilecek

Türksat 6A uydusu gelecek yıl martta uzaya gönderilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet