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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
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Teknoloji

BAE'nin uzay aracı 'Hope' Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen yıl Mars'a gönderdiği ve yörüngeye başarıyla yerleşen "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracı, Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı.

Mehmet Alaca   | 09.02.2022
BAE'nin uzay aracı 'Hope' Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı

Ankara

Space'te yer alan habere göre, BAE tarafından Temmuz 2020'de başlatılan ve "Hope" olarak da adlandırılan Mars Misyonu 7 ay sonra Kızıl Gezegen'e ulaştı ve 9 Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine başarıyla yerleşti.

Uzay aracı, yörüngede birkaç ay kaldıktan sonra, Mars'ın atmosferi ve iklimine odaklanan bilimsel gözlemlerine başladı.

Misyonun bilim lideri Hessa Al Matroushi, NASA Danışma Grubu Mars Keşif Programı Analiz Grubunca 3 Şubat'ta yapılan online toplantıda, "Görevdeki ilerlemeyi görmekten gerçekten memnunuz." dedi.

"Hope" uzay aracının gözlemleri, gezegenin gece tarafında "ayrıksı şafak" adı verilen anlaşılması zor bir fenomenin gerçekleştiğini doğruladı.

Aracın ilk görevinin bir Mars yılı (687 dünya günü) sürmesi planlanıyor. Bilim insanları hem bir gün hem de bir yıl boyunca tüm gezegende hava ve iklimin nasıl değiştiğini anlamak istiyor.

Al Matroushi, ekibinin, günün başında ve sonunda büyüyen ve gün ortasında küçülen su bulutu özelliklerini incelediğini söyledi.

Uzay aracının, Mars atmosferinin farklı katmanlarının nasıl etkileşime girdiğinin daha iyi anlaşılması için tasarlandığı belirtilirken, Al Matroushi, misyonun her üç ayda bir yeni veriler yayınladığını ve bir sonrakinin ise Nisan ayında planlandığını belirtti.

Al Matroushi, misyonun görevinin gelecek yıl nisan ayında sona ereceğini söyleyerek, görevin uzatılmasını teklif etmeyi planladıklarını aktardı.

BAE, Mars yörüngesine uydu aracını başarıyla yerleştiren ilk Arap ülkesi unvanını taşıyor.

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