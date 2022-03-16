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Teknoloji

'Ay Görevi'nde kullanılacak 'Milli Hibrit İtki Sistemi'nin yeni detayları paylaşıldı

Türkiye Uzay Ajansı, HİS olarak adlandırılan Milli Hibrit İtki Sistemi'nin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sisteminin üretimi ile kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.03.2022
'Ay Görevi'nde kullanılacak 'Milli Hibrit İtki Sistemi'nin yeni detayları paylaşıldı

Ankara

Türkiye Uzay Ajansından (TUA) yapılan açıklamaya göre, DeltaV Uzay Teknolojileri, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'ni geliştiriyor.

Sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlandı.

Bu kapsamda HİS'e ait bileşenler ve sistemin genel görümü, TUA'nın sosyal medya hesaplarından "Ay Araştırma Görevi (AYAP-1) kapsamında uzay aracımızı Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemimizi daha yakından tanıma vakti. Hedefimiz uzay liginde de tam bağımsız Türkiye." notuyla paylaşıldı.

Videoda, HİS'in iskelet, vana, sistem elektronikleri, oksitleyici tank ve motor bileşenleri gösterildi.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

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