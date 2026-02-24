Dolar
Teknoloji, Yapay zeka

Axios: Musk'ın xAI şirketi Pentagon ile Grok'un gizli askeri sistemlerde kullanılması için anlaşma yaptı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a ait xAI şirketi ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında yapay zeka sohbet robotu Grok'un gizli askeri sistemlerde kullanılmasına olanak tanıyan anlaşmaya imza atıldığı iddia edildi.

Damla Delialioğlu  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Axios: Musk'ın xAI şirketi Pentagon ile Grok'un gizli askeri sistemlerde kullanılması için anlaşma yaptı

Ankara

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pentagon ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde gündeme gelen tartışmalar, Pentagon'u yeni yapay zeka modeli arayışına yönlendirdi.

Musk'a ait xAI şirketinin, Pentagon ile Grok yapay zeka modelinin, gizli askeri sistemlerde "tüm yasal askeri amaçlar" doğrultusunda kullanılmasına olanak tanıyan anlaşma yaptığı iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bir araya gelmesi beklenen Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'ye ültimatom vereceği, tüm güvenlik önlemelerini kaldırmayı kabul etmemesi durumunda Pentagon'un şirketi "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Şimdiye kadar ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için Pentagon'a kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Claude modelinin, Anthropic'in Palantir ile işbirliği sayesinde ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonda kullanıldığı belirtiliyor.

