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Teknoloji, Yapay zeka

Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak için 60'tan fazla firma koalisyon kurdu

Avrupa'da 60'tan fazla firma, kıtayı yapay zeka alanında "dünya lideri" konumuna getirmek amacıyla koalisyon kurdu.

Esra Taşkın  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak için 60'tan fazla firma koalisyon kurdu

Paris

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi devam ediyor.

Le Monde gazetesinin haberine göre, zirve vesilesiyle 60'tan fazla firma, Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak hedefiyle bir koalisyon kurduklarını açıkladı.

Aralarında, Airbus ve Mistral AI gibi Avrupalı şirketlerin yer aldığı koalisyona "Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi" adı verildi.

Koalisyon ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka alanındaki düzenlemelerini de kolaylaştırmak istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirve dolayısıyla bu akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı liderleri ağırlayacağı bir yemekte koalisyonun tanıtılması bekleniyor.

Yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilciler katılıyor.

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