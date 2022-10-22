Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda dereceye girenler ödüllendirildi
Türk sporcu Duru Özer'in altın, Bergüzar Yürüm'ün bronz madalya kazandığı 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda (The European Girls’ Olympiad in Informatics –EGOI) dereceye girenlerin ödülleri verildi.
Antalya
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ev sahipliğinde 16-23 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen olimpiyatta, Türkiye'yi temsilen yarışlara katılan öğrencilerden Duru Özer performansıyla Avrupa birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Özer, puan sıralamasında 29'u Avrupa olmak üzere 45 ülkenin ve 164 kız öğrencinin katıldığı olimpiyatta birinci sırada yer alarak, altın madalya kazandı. Olimpiyatta takımda yer alan Bergüzar Yürüm ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Olimpiyatlarda Türkiye ile birlikte Ukrayna 3, Gürcistan, Slovakya, Fransa, Singapur, Estonya, ABD ve Polonya'dan öğrenciler toplam 11 altın madalya elde etti. Farklı ülkelerden 33 gümüş, 32 bronz madalya kazanıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde, ılimpiyata ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı yeni başlayan bir kategori. Ama biz bu kategoriye ikinci yılında ev sahipliği yaptık. Misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin de burada yarışmanın ikinci senesinde bir altın, bir bronz madalya almış olmaları, bayrağımızın burada temsil edilmiş olması bizi gerçekten çok memnun etti. İlk defa bu kategoride bir altın madalya kazanıyoruz. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."
"Bu başarı beni gururlandırıyor"
Altın madalya kazanan Duru Özer ise arkadaşlarıyla bir yıldır birlikte çok çalıştığını, Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Bu olimpiyata ilk kez katıldığını anlatan Özer, "Türkiye'de bu alanda ilk madalyayı kazandığım için kendimi gururlu hissediyorum. Bu alanda kadınlara ihtiyaç var, onun için bu başarı beni gururlandırıyor. Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 11. sınıfta okuyorum. Bilgisayar mühendisliğini okumak istiyorum. Bilişim alanında dünyayı ileriye taşımak istiyorum." dedi.
Bakan Varank ile Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindekiler sporculara madalyalarını verdi.
Törende, olimpiyat bayrağı 2023'te ev sahipliği yapacak İsveç'e verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklim değişikliği, kutup araştırmaları ve uzay keşifleri gibi insanlığın bugünlerde karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek için genç bilim insanlarını desteklediklerini belirterek, "Lütfen seçtiğiniz yoldan asla vazgeçmeyin, yapabileceğinizin en iyisini yapın." dedi.
Varank, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül töreninde, geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Olimpiyatın geçen yıl ilk defa İsviçre tarafından çevrim içi düzenlendiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:
"Bu yıl, bu organizasyonu fiziki olarak düzenliyoruz ve bunu sizinle birlikte tecrübe etmekten oldukça heyecan duyduk. Bu etkinlik 45 ülkeden, 164 yetenekli kızı bir araya getirdi. Farklı yeteneklerin, kültürün ve kimliğin bu organizasyonu daha güçlü bir hale getirdiğine inanıyoruz. Olimpiyatın da yardımıyla daha fazla kızı bilgisayar bilimini keşfetmeleri için teşvik ediyor, onlara kendileriyle benzer ilgi ve yetenekleri olan kızlarla bir araya gelmeleri için bir iletişim ağı oluşturmalarına vesile oluyoruz. Ayrıca sosyal ve kültürel değişimi destekliyor ve kızlar için rol modeller oluşturmayı amaçlıyoruz. Kızları sadece iş gücüne hazırlamıyor aynı zamanda değişen iş gücüne liderlik etmeye, onu geliştirebilmeleri için de hazırlıyoruz."
Teknolojiden anlayan genç bilim insanlarını misafir ederken onlara bilgisayar bilimindeki ilgilerini derinleştirmeleri için bir platform sağladıklarını vurgulayan Varank, olimpiyatın gençlik ve dünyaya faydalı sonuçlar getireceğini söyledi.
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bilim ve teknoloji alanında kesintisiz gelişmeye bağlı olduğuna dikkati çeken Varank, bilim insanlarının genç yaşlarında üretken, daha yenilikçi olduklarını ve böylece bilime daha çok katkıda bulunduklarını aktardı.
Genç bilim insanlarının değişime yön vermede ve entelektüel sınırları genişlemekte kritik rol oynadığının altını çizen Varank, "Genç bilim insanlarının erken yaşlarda en iyi araştırma standartlarına sahip olmalarının gelecekteki yapacakları araştırmaları ve keşifleri olumlu yönde etki edeceğini biliyoruz. Genç bilim insanlarının gelişimi için sağlıklı bir araştırma ortamı elzem. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi sürekli geliştirerek seçkin genç bilim insanlarını destekliyor ve onların gelişimleri için olumlu bir atmosfer oluşturuyoruz." diye konuştu.
Varank, genç bilim insanlarının bilimsel gayelerini gerçekleştirmek için bilim, araştırma ve eğitim politikalarını uyguladıklarını, araştırma bursları vererek, bilimsel programlar ve ulusal bilim olimpiyatları düzenlediklerini ifade etti.
"Sizi her zaman her alanda destekleyeceğiz"
Öğrencileri temel bilimlerle uğraşmaya, çalışmalarına yön vermeye ve bu alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunmaya teşvik ettiklerine değinen Varank, şöyle devam etti:
"İklim değişikliği, kutup araştırmaları ve uzay keşifleri gibi insanlığın bugünlerde karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek için genç bilim insanlarını destekliyoruz. Yeni nesil teknoloji uzmanları için uygulama laboratuvarları, kodlama okulları ve teknoloji festivalleri gibi amiral gemisi niteliğinde girişimlerimiz bulunuyor. Böylece binlerce genç, mevcut teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, olimpiyatlar teknoloji geliştirmek için mükemmel bir imkan sağlıyor. Bu etkinlik, bilgisayar bilimlerindeki gücünüzü, bilginizi ve başarınızı göstermeniz için bir fırsat. İlk olarak, madalya alsın ya da almasın tüm takımları kutlarım. Avrupa Kız Bilişim Olimpiyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz bu yarışmanın kazananlarısınız. Ülkenizi üstün bir şekilde temsil ettiniz. Şu an burada olmanız geleceğimizin bugünden çok daha parlak olacağının kanıtı."
Öğrencilerin geliştirdiği yazılımın geleceğe yön vereceğine ve rehberlik edeceğine işaret eden Varank, "Daha iyi bir dünya için yönlendirici olacağınıza inanıyorum. Lütfen seçtiğiniz yoldan asla vazgeçmeyin, yapabileceğinizin en iyisini yapın. Sizi her zaman her alanda destekleyeceğiz. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı organizasyonunun her zaman büyümeye ve kızlar için hizmet etmeye devam edeceği belirtmek isterim. Sizleri 2023'te Türkiye'de düzenlenecek 40. Balkan Matematik Olimpiyatları'na davet etmek istiyorum. Bilimin kalbi geçmişte olduğu gibi Türkiye'de atmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.