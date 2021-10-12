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Teknoloji

Ateşli silahlar için ses ve sarsıntı düzeyi düşük susturucu geliştirdiler

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden iki araştırma görevlisi, ateşli silahlarda benzerlerinden daha sessiz ve stabil atış imkanı sunan susturucu sistemi tasarladı.

Deniz Açık   | 12.10.2021
Ateşli silahlar için ses ve sarsıntı düzeyi düşük susturucu geliştirdiler

Eskişehir

Ateşli silahlarda kullanılmak üzere yeni bir susturucu sistemi geliştirmek için yola çıkan Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri Dr. Erdem Özyurt ile Mutlu Karaşoğlu, çalışmalarını 6 ayda tamamladı.

Yaptıkları hareketli susturucu sistemiyle hem daha sessiz hem de namlu şahlanmasını azaltarak stabil bir atış imkanı sağlayan akademisyenler, bilgisayar simülasyonları ve testlerde başarılı sonuçlar elde etti.

Özyurt ve Karaşoğlu, geliştirdikleri susturucu sistemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de bronz, Fas'ta organize edilen Innovation Week - IWA 2021'de (İnovasyon Haftası) ise altın madalya kazandı.

Araştırma Görevlisi Mutlu Karaşoğlu, AA muhabirine, ateşli silahlar için yeni bir susturucu sistemine ihtiyaç olduğu düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemin hem kısa hem de uzun namlulu silahlarda kullanılabildiğini anlatan Karaşoğlu, şöyle konuştu:

"Geleneksel sistemlerde patlama gazı, susturucudan içeriye girdiği anda birtakım engellere takılır. Bu engellerde hızı yavaşlar ve soğur. Böylece de daha az bir sesle dışarıya tahliye olur. Bizim geliştirdiğimiz sistemde içerideki mekanizma sayesinde patlama gazı engellere takılarak, yaylı sistemi aktive ederek susturucuyu ileriye doğru hareket ettirip, iç hacmi genişletiyor. Böylece patlama gazının sıcaklığı ve hızı azalıyor, bunun ardından daha etkili kullanıma imkan veriyor. İçerideki hareketli mekanizma geri tepmenin etkisini azaltıyor. Susturucudaki kompansatör delikleri havanın tahliyesine imkan vererek namlu şahlanmasına zıt yönde kuvvet uygulayıp, söz konusu hareketi engelliyor. Böylece atış daha stabil olarak yapılabiliyor."

Karaşoğlu, tasarımı iyileştirme çalışmalarının sürdüğüne değinerek, susturucuyu kullanmak için özel şirketlerden taleplerin geldiğini ve iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

"Tamamen özgün bir tasarım"

Araştırma Görevlisi Dr. Erdem Özyurt ise tasarımlarının, fuarlara katıldıktan sonra hem piyasadan hem de akademik çevreden yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.

Susturucuyu tamamen yerli imkanlarla tasarlayıp ürettiklerini vurgulayan Özyurt, "Tamamen özgün bir tasarım. Halihazırda kullanılan susturuculardan en büyük farkı, hareketli bir mekanizmaya sahip olmasıdır. Şu anda prototiplerin denemelerini havalı silahlar üzerinde yapıyoruz. Bilgisayar simülasyonlarımız devam ediyor. Prototip üzerindeki ilk aşama testlerimiz de sürüyor." dedi.


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