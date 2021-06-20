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Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

Emel Öz   | 20.06.2021
Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda güneş panellerinin kurulumu için yürüyüşe çıktı Fotoğraf: nasa.gov

Cape Canaveral

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

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