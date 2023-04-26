Dolar
19.42
Euro
21.47
Altın
1,995.26
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Teknoloji

Astronomlar kuasarların nasıl ateş alarak parladığını çözdü

Astronomlar, evrendeki en güçlü ve parlak varlıklar olan kuasarların, ateş alarak parlamasının gizeminin çözüldüğünü açıkladı.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Astronomlar kuasarların nasıl ateş alarak parladığını çözdü

Ankara

Irishexaminer’ın haberine göre, İngiltere’nin Sheffield ve Hertfordshire üniversitelerinden astronomlar, İspanya’nın La Palma adasındaki Isaac Newton Teleskobu’ndan gelen verileri inceledi.

Kuasarların alev alarak parlamasının gizeminin çözüldüğü kaydedilen araştırmada, bunun sebebinin, çok güçlü enerjilere sahip galaksilerin birbirlerine çarparak birleşmesi sırasında yaşanan bir olay olduğu belirtildi.

Astronomlar, 48 kuasar ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerle ilgili gözlemlerini, kuasar içermeyen 100'den fazla galaksinin gözlemleri ile karşılaştırdı. Kuasarlara ev sahipliği yapan galaksilerin diğer galaksilerle etkileşime girme veya çarpışma olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Çoğu galaksinin merkezinde, kütleleri Güneş'in kütlesinin milyonlarca katı olan süper kütleli kara delikler olduğunun düşünüldüğü aktarılan araştırmada, galaksilerin ayrıca kara deliklerin ulaşamayacağı önemli miktarda gaz içerdiği vurgulandı.

Araştırmada, galaksiler çarpıştığında, gazların kara deliğe doğru sürüklenerek burada emildiği ve ardında "radyasyon şeklinde olağanüstü miktarda enerji açığa çıkararak fenomen olan kuasar patlamalarına" neden olduğu belirtildi.

Sheffield Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümünden Profesör Clive Tadhunter araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuasarlar, evrendeki en sıra dışı fenomenlerden biridir ve gördüğümüz şey, içinde yaşadığımız Samanyolu Galaksisi’nin yaklaşık 5 milyar yıl içinde Andromedda Galaksisi ile çarpıştığında meydana gelecek olan şeyin bir ön gösterimiydi.”

Tadhunter, bu tür olayları gözlemlemenin ve sonunda neden meydana geldiğini anlamanın heyecan verici olduğunu kaydederek, “Fakat şükürler olsun ki Dünya uzunca bir süre bu kıyamet aşamalarından birinin yakınından bile geçmeyecek." dedi.

Kuasarlar ilk olarak 60 yıl önce keşfedilmelerine rağmen bu kadar güçlü bir aktivitenin nasıl üretilebildiği bilinmiyordu.

Araştırma, İngiltere’de aylık yayınlanan Notice of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Benzer haberler

Astronomlar kuasarların nasıl ateş alarak parladığını çözdü

Astronomlar kuasarların nasıl ateş alarak parladığını çözdü

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın görülmesine başlandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması 25 Nisan'da yapılacak

Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet