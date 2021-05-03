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Bilim Teknoloji

ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gerçekleştirilen teste ilişkin, "Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Göksel Yıldırım   | 03.05.2021
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

Ankara

ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."

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