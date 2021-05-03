ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gerçekleştirilen teste ilişkin, "Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Ankara
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.
1⃣ TSK envanterindeki #M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 3, 2021
Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. pic.twitter.com/STJDHCbNv7
Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.