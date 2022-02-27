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Teknoloji

ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor

ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojiler, modernize edilen Preveze sınıfı denizaltıların yeteneklerini artıracak.

Göksel Yıldırım   | 27.02.2022
ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN-STM-HAVELSAN-ASFAT iş ortaklığı arasında 8 Şubat 2019'da imzalanan Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi (PREVEZE-YÖM) Sözleşmesi kapsamındaki önemli kilometre taşlarından "kritik tasarım" aşaması tamamlandı.

Proje kapsamındaki sorumlulukları için 512,4 milyon liralık sözleşme imzalayan ASELSAN, 2027'ye kadar yayılacak teslimatlara başladı.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki Preveze sınıfı 4 denizaltının modernize edileceği PREVEZE-YÖM Projesi'nde, TCG Preveze denizaltısı için erken teslim edilmesi gereken Harp Gemisi Otomatik Tanımlama (WAIS) ve Dahili Muhabere Sistemleri entegrasyon ve kabullerinin tamamlanmasının ardından kritik tasarım aşaması SSB tarafından onaylandı.

ASELSAN'a verilen savaş sistemleri entegrasyonu gibi önemli görevler ile alt birimlerin yerli ve milli tasarım ve üretimi yapılarak bu alanlardaki dışa bağımlılık en aza indirilecek. Proje kapsamında ASELSAN tarafından denizaltı sonarları, uydu muhabere sistemi, entegre muhabere sistemi, seyir radarı ve elektronik destek sistemleri tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi.

Şirket, proje kapsamında ayrıca Güdümlü Mermi Silah Kontrol ve Yerli Harp Gemisi Otomatik Tanımlama Sistemlerini sağlıyor. Düşük görünürlük sağlanarak denizaltıların düşman unsurlarca tespitinin güçleştirilmesi amacıyla yelken üzerinde bulunan tüm direklere soğurucu malzeme uygulaması da ASELSAN tarafından yapılacak.

PREVEZE-YÖM Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ve TCG Anafartalar denizaltılarının modernizasyonunu kapsıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, PREVEZE-YÖM Projesi'nin Deniz Kuvvetlerinin en kapsamlı modernizasyon projesi olduğunu belirterek, "SSB öncülüğünde iş ortağı olduğumuz projede çok kritik bir aşama başarıyla geride bırakıldı. ASELSAN mühendisliğinin ürünü olan üst düzey teknolojilerimiz bu projede çok önemli görevler üstleniyor. Donanmamız için ciddi bir kuvvet çarpanı olacak modernize edilmiş denizaltılarımızda ASELSAN’ın en ileri teknolojileri kullanılıyor. Milli mühendisliğimizin gücüyle "mavi vatan"ın bekası ve güvenliği için her göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

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