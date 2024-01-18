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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Teknoloji

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında deniz hava savunma sistemlerine yönelik yeni sözleşme imzalandı.

Serhat Tutak  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, deniz hava savunma sistemleri kapsamında toplam değeri 15 milyon 623 bin 304 bin avro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

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