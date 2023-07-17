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Teknoloji

Araştırmacılar yaşlanmaya yol açan hücreleri yok edebilecek molekül keşfetti

Araştırmacılar, yaşlanmaya yol açan "zombi hücreleri" ortadan kaldırabileceği düşünülen CUDC-907 molekülünü keşfetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Araştırmacılar yaşlanmaya yol açan hücreleri yok edebilecek molekül keşfetti

Ankara

The Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Leicester Üniversitesindeki araştırmacılar, yaşlanma karşıtı tedavide kullanılabilecek CUDC-907 molekülünün keşfini duyurdu.

Laboratuvar ortamında yapılan denemelerde CUDC-907 molekülünün, zamanla işlevini yitirip dokularda birikerek yaşlanmaya yol açan "zombi hücreleri" yok edebileceği sonucuna ulaşıldı.

Denemelerde CUDC-907'nin, genç ve sağlıklı hücrelere birkaç yan etki dışında zarar vermediği tespit edildi.

Yaşlanmayı yavaşlattığı ve ileri yaş grubunda görülen hastalıkları önleyebildiği bilinen "senolitik" ilaca atıfta bulunan araştırmacılar, CUDC-907'nin yeni tip bir "senolitik" olabileceğini belirledi.

Diğer yandan araştırmacılar, CUDC-907 kullanılarak üretilebilecek yeni bir ilacın kanser tedavisi sonrası vücutta arta kalan hücreleri de etkili şekilde ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Araştırmacılardan Salvador Macip, ilacın hem kansere hem de kanserin yeniden oluşmasına neden olan eski hücrelere karşı mücadele edebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin hayvanlar üzerinde deneme çalışması yapılması, olumlu sonuç alınması durumunda insanlarda da çalışmalar yapılması planlanıyor.

Araştırmanın sonuçları "Aging" dergisinde yayımlandı.​​​​​​​

"Zombi hücreler"

Yaşlanmayla ortaya çıkan "zombi hücreler" bölünmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor.

Ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen "zombi hücrelerin", kireçlenme, damar tıkanıklığı, alzaymır ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklar dahil yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunuyor.

Genç vücut, "zombi hücreleri" ve dokuları temizleyebilirken, bağışıklık sistemi yaşlandıkça temizlik yapmayı bırakıyor ve söz konusu hücreler dokularda birikerek yaşlanmaya yol açıyor.

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