Dolar
25.71
Euro
27.80
Altın
1,917.80
ETH/USDT
1,650.90
BTC/USDT
26,117.00
BIST 100
7,491.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turundaki Dinamo Kiev maçı sonrası Giuleşti Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turundaki Twente maçı sonrası Ülker Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Teknoloji

Araştırmacılar Y eşey kromozomunun haritalandırılmasını tamamladı

Bilim insanları, erkekleri dişilerden ayıran Y kromozomunun tam haritasını çıkarmayı başardı.

Aleyna Çil  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Araştırmacılar Y eşey kromozomunun haritalandırılmasını tamamladı

Ankara

Daily Mail'in haberine göre, ABD'deki Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü adına Telomere-to-Telomere (T2T) Konsorsiyumu'ndan araştırmacılar, sağlıklı bir bireyde bulunan 23 çift kromozomdan sadece erkeklerde bulunan Y eşey kromozomunun haritalandırmasını tamamladı.

Bu kapsamda, 2003'te Y kromozomunun yüzde 50'sini haritalandıran bilim insanları, 30 milyon yeni baz çiftini işaretleyerek toplam 62 milyon DNA baz çiftinin tamamını haritaladı ve protein yapımından sorumlu 41 yeni gen keşfetti.

DNA dizilim teknolojileri ve dizilim birleştirme yöntemleri kullanarak haritalanması tamamlanan Y kromozomunun, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı aynı okunma (palindrom) özelliği ile diğer kromozomlardan farklı olduğu kaydedildi.

Araştırmacılardan Kateryna Makova, "Y kromozomu açık ara farkla dizmesi ve birleştirmesi en güç insan kromozomudur. Tüm dizilimin deşifre edilmesi bilimsel bir mihenk taşı. Ekibim 20 yılı aşkın süredir Y kromozomu üzerinde çalışıyor ve tüm dizilimi bu kadar kısa sürede elde edeceğimizi düşünmemiştim." ifadesini kullandı.

Araştırmacı Adam Phillippy de "Tekrarların muntazam düzeni en büyük sürprizdi. Eksik olan dizilimi neyin oluşturduğunu bilmiyorduk. Daha kaotik olabilirdi ancak kromozomların neredeyse yarısı uydu DNA olarak bilinen iki belirli dizilim bloğunun karma tekrarından meydana geliyordu." bilgisini paylaştı.

Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü, hemofili, kronik granülomatoz ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) gibi hastalıklarla bağlantısı sebebiyle öncelik verilen X eşey kromozomunun haritalandırılmasını 2020 yılında tamamlamıştı.

Önceki araştırmalarda, erkeklerin yaşlandıkça genetik materyallerinin bir kısmını ya da tamamını kaybettiğine işaret etse de bilim insanları bu olayın neden sonuç örüntüsünü tespit edememişti.

Henüz erken aşamalardaki keşfin, erkeklerde görülen bazı kanser türleri ve kısırlık gibi hastalıkların gen tedavisi ile çözümüne imkan verebileceği belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 1428 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı
İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Araştırmacılar Y eşey kromozomunun haritalandırılmasını tamamladı

Araştırmacılar Y eşey kromozomunun haritalandırılmasını tamamladı

Gen düzenleme yöntemi nadir hastalıklarda yüzde 90'a varan başarı sağlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet