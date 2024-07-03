Dolar
32.55
Euro
35.11
Altın
2,355.23
ETH/USDT
3,275.60
BTC/USDT
59,699.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Araştırmacılar, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını belirledi

Bilim insanları, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını tespit etti.

Dilara Karataş, Irmak Akcan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Araştırmacılar, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını belirledi

Ankara

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve 4 farklı örnekten alınan aralarında kafatası ve omurga kemiklerinin de bulunduğu bazı fosilleri analiz etti.

Araştırmacılar, Namibya'da bulunan ve "Gaiasia jennyae" adı verilen yaklaşık 280 milyon yıl yaşındaki bu canlının kafasının yaklaşık 60 santimetre olduğunu belirledi.

Bu hayvanın bataklık ve göllerin tabanında yaşadığını tahmin eden bilim insanları, semender benzeri bu canlının ilk dinozor türlerinden yaklaşık 40 milyon yıl daha yaşlı olduğunu saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Jason Pardo, Gaiasia'nın bu kadar eski olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Pardo, bu hayvanın "muhtemelen 40 milyon yıl önce nesli tükenmiş organizmalarla akraba" olabileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklandığı soruşturma tamamlandı
Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı
Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi

Benzer haberler

Araştırmacılar, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını belirledi

Araştırmacılar, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını belirledi

Pasifik istiridyesi, gemilere yapışarak taşındığı Karadeniz'in ekosistemine adapte oldu

Sismik veriler Mars'a öncekilerden yaklaşık 5 kat fazla göktaşı düştüğünü gösterdi

Bilim insanları farelerdeki duyma yetisini normalüstüne çıkardı

Bilim insanları farelerdeki duyma yetisini normalüstüne çıkardı
Karadeniz'in yarısında yaklaşık 225 bin yunusun yaşadığı tespit edildi

Karadeniz'in yarısında yaklaşık 225 bin yunusun yaşadığı tespit edildi
Araştırma: Yapay zeka bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı sergiliyor

Araştırma: Yapay zeka bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı sergiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet