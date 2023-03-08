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Teknoloji

Araştırma: Yaban arıları, deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğreniyor

İngiltere'deki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaban arılarının (bombus arıları) daha deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğrendiği ortaya çıktı.

Mehmet Alaca  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Araştırma: Yaban arıları, deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğreniyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Londra Queen Mary Üniversitesinden bilim insanları, "sosyal öğrenmenin" yaban arılarının davranışları üzerinde tahmin edilenden daha büyük etkiye sahip olabileceğini keşfetti.

Araştırma kapsamında bilim insanları, şeker çözeltisine erişmek için döndürülerek açılabilen kapaklı bir yapboz kutusu yaptı. Kapak, üzerindeki kırmızı plakaya basılarak saat yönünde, mavi plakaya basıldığında saat yönünün tersine döndürülerek açılıyor.

Kutuyu açmaları için bilim insanlarınca eğitilen arıların daha sonra ödüle ulaşmanın yolunu kolonilerindeki diğer arılara aktardığı gözlendi.

Deneyimli arıları izleyerek ödüle ulaşmayı başaran diğer arıların, kutunun diğer plakaya bastıklarında da açıldığını keşfetmelerine rağmen, gözlemledikleri yöntemi daha çok kullandıkları görüldü.

Araştırmayı yöneten Dr. Alice Bridges, deneyimlerinin, primatlar ve kuşlarda görülene benzer biçimde, yaban arılarında da davranışsal "eğilimin" yayıldığını ve sürdürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Araştırma, "Plos Biology" adlı aylık hakemli bilimsel dergide yayımlandı.


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Araştırma: Yaban arıları, deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğreniyor

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