Dolar
30.57
Euro
32.83
Altın
2,024.23
ETH/USDT
2,339.10
BTC/USDT
43,083.00
BIST 100
8,795.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. - VTR
logo
Teknoloji

Araştırma: Tardigradlar, oksijen radikalleri sayesinde uzayda hayatta kaldıkları "fıçı hali"ne giriyor

Bilim insanları, "su ayısı" olarak da bilinen ve uzayda hayatta kalabilen mikroskobik canlılar olan tardigradların büründükleri "fıçı hali"nin serbest oksijen radikalleriyle tetiklendiğini tespit etti.

Aleyna Çil  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Araştırma: Tardigradlar, oksijen radikalleri sayesinde uzayda hayatta kaldıkları "fıçı hali"ne giriyor

Ankara

CNN'in haberine göre, Amerikalı bilim insanları, kanser ve yaşlanma gibi olumsuzluklarla ilişkilendirilen serbest radikal grupların, tardigradları "fıçı hali"ne geçirdiğinden şüphelendi.

Hipotezlerini test etmek için tardigradların üzerine peroksit damlatan bilim insanları, oksijen radikallerinin "sistein" amino asidine bağlanarak tardigradlara "fıçı haline geçme" sinyali verdiğini tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Amanda Smythers, önceki çalışmalarda, tardigradların serbest oksijen radikallerinden korunmak için "fıçı haline" geldiği varsayılırken, yeni çalışmada geri döndürülebilen süreç sayesinde türün zorlu şartlarda hayatta kaldığını aktardı.

Bilim insanları, sonuçların, koruyucu bir kabuk oluşturabilecek itfaiye teçhizatı veya kemoterapi ilaçlarının üretiminde kullanılabileceği bilgisini paylaştı.

Araştırmanın sonuçları, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Tardigradlar, "fıçı hal"ine girdiğinde 8 bacağını ve kafasını gövdesine gömüyor

Tatlı ve tuzlu sular, nemli bitkiler ve kumda yaşayan tardigradlar, aylarca sıfırın altında 190 derece soğukta, yüksek tuz derişiminde, vakumda ve uzayda hayatta kalabiliyor.

Normal boyutları 0,5 ila 1,5 milimetre olan tardigradlar, "fıçı hal"ine girdiğinde 8 bacağını ve kafasını gövdesine gömüyor, vücutta depoladığı su miktarını azaltıyor ve metabolik faaliyetlerini normal düzeyin yüzde 1'ine düşürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
İstanbul Adliyesi’ne saldırı girişiminde bulunan 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük
Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu
İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Benzer haberler

Araştırma: Tardigradlar, oksijen radikalleri sayesinde uzayda hayatta kaldıkları "fıçı hali"ne giriyor

Araştırma: Tardigradlar, oksijen radikalleri sayesinde uzayda hayatta kaldıkları "fıçı hali"ne giriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet