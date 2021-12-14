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Teknoloji

Araştırma: Roket bilimciler ve beyin cerrahları ortalama bir insandan daha akıllı değil

Bir araştırmaya göre, roket bilimciler ve beyin cerrahlarının ortalama bir insandan daha akıllı olmadığı ortaya çıktı.

İdris Sülün   | 14.12.2021
Araştırma: Roket bilimciler ve beyin cerrahları ortalama bir insandan daha akıllı değil

İstanbul

Sky News’in haberine göre, BMJ dergisinde yayımlanan araştırma, havacılık mühendisleri ve beyin cerrahlarının genel nüfustan daha akıllı olmadıklarını ve eğer özverili bir çaba ortaya konulursa her iki alanda da kariyer yapma imkanına herkesin erişebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar İngiltere, Avrupa, ABD ve Kanada genelinde internetten işe alınan 329 havacılık mühendisi, 72 beyin cerrahı ile İngiltere’den 18 bin 257 kişinin zekasını karşılaştırdı.

Katılımcılara cinsiyet, yaş, yaşadıkları bölge ve uzmanlık alanlarındaki deneyim düzeyleriyle ilgili sorular sorulurken Cognitron platformu tarafından hazırlanan 12 çevrim içi istihbarat görevini tamamlamaları istendi.

Söz konusu soru ve görevlerle katılımcıların kavrama, planlama, akıl yürütme, çalışma belleği, dikkat ve duygu işleme yeteneklerini içine alan özellikleri incelendi.

Katılımcıların değerlendirmelerinden elde edilen bulgular, genel kanaatin aksine, beyin cerrahları, havacılık mühendisleri ve genel nüfusun zekası arasındaki farkın çok az olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, çalışmanın amacının roket bilimi ve beyin cerrahisi hakkındaki yaygın kanaatin doğru olup olmadığını sorgulamak olduğunu ifade etti.

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