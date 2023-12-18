Dolar
29.06
Euro
31.73
Altın
2,025.69
ETH/USDT
2,159.40
BTC/USDT
41,349.00
BIST 100
7,857.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
logo
Teknoloji

Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

Finlandiya ve İsveç'te yapılan araştırma, erken yaşlarda geçirilen bazı hastalıkların, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabileceğini ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

Ankara

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada erken yaşlardaki 414 hastalık ile çocuk sahibi olma arasındaki bağlantı incelendi.

Finlandiya ve İsveç'te yaklaşık 1,4 milyon kadın ve 1,1 milyon erkekle yapılan araştırmada incelenen hastalıklardan 74'ünün çocuk sahibi olmamaya ciddi etkilerinin bulunduğu, 33'ünün ise hem kadınları hem de erkekleri etkilediği belirlendi.

Üremenin pik yaptığı yaşlar öncesinde geçirilen, ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmama ihtimalini artıracağı ifade edilen hastalıkların neredeyse yarısının ruhsal, kalan kısmının da otoimmün gibi rahatsızlıklardan oluştuğu bildirildi.

Araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse yüzde 15'inin, kadınların da yüzde 16,6'sının çocuksuz olduğu kaydedildi.

Öte yandan araştırmada çocuk sahibi olmamanın gönüllü mü yoksa zorunlu mu olduğu ayrımının yapılabilmesi ve bu durumun etkilerinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Araştırmanın yazarlarından Aoxing Liu, "Çalışmamız, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşamın erken dönemindeki hastalıkların yaşam boyu çocuksuzlukla nasıl ilişkili olduğunu sistematik araştıran ilk çalışmadır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'teki Karasu Çayı renk değiştirdi
Diplomatik kaynaklar: Borrell'in önerilerinin uygulanması Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır
Gazzeli 102 hasta ve yaralı, refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinde, merhum emir Şeyh Nevvaf için taziye defteri açıldı

Benzer haberler

Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

Araştırma: Erken yaşlardaki bazı hastalıklar, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet