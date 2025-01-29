Dolar
35.78
Euro
37.30
Altın
2,756.14
ETH/USDT
3,142.00
BTC/USDT
103,874.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) Başkanı Jerome Powell, bankanın William McChesney Martin binasında açıklanan faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Teknoloji

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Çok sayıda bitki ve hayvan türünün, çeşitli etkenler nedeniyle genetik çeşitliliğini kaybettiği belirlendi.

Şilan Turp  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Ankara

Farklı üniversitelerden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma kapsamında, 628 bitki ve hayvan türüyle ilgili 1985-2019 yılları arasında kaydedilen veriler incelendi.

Bulgular, kuşlar ve memeli hayvanlar başta olmak üzere bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık üçte ikisinin genetik çeşitliliğinde azalma görüldüğünü ortaya koydu.

Genetik çeşitlilik kaybının küresel olarak meydana geldiğini ve doğa olayları, hastalık ya da hasat gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini kaydeden araştırmacılar, çok sayıda türün bu çevresel değişikliklere uyum sağlamakta zorlandığını aktardı.

Araştırma ekibinden Sydney Üniversitesinde koruma biyoloğu olarak görev yapan Catherine Grueber, "Şaşırtıcı bir eğilim olarak, risk altında olmadığı düşünülen birçok tür arasında bile genetik çeşitliliğin azaldığını gördük." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, çevresel koşulları iyileştirmek ve popülasyon büyüme oranlarını artırmak üzere tasarlanacak stratejilerin genetik çeşitliliği koruyabileceği ve hatta artırabileceğine işaret etti.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri kaçakçılardan şikayetçi oldu
Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti
Kartalkaya'daki yangından kurtulan otel personeli yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Araştırma: Birçok hayvan ve bitki türü, genetik çeşitliliğini kaybediyor

Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

Danimarka'da 66 milyon yıllık fosilleşmiş hayvan kusmuğu bulundu

Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla yeşil iguana itlaf edilecek

Tayvan'da "tarımı olumsuz etkileyen" 120 binden fazla yeşil iguana itlaf edilecek
Araştırmaya göre, mikroplastikler farelerin beynindeki kan akışını engelliyor

Araştırmaya göre, mikroplastikler farelerin beynindeki kan akışını engelliyor
Araştırmaya göre geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

Araştırmaya göre geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet