Dolar
30.14
Euro
32.78
Altın
2,015.23
ETH/USDT
2,509.50
BTC/USDT
42,425.00
BIST 100
8,085.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç'teki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, Ay'ın kabuğunun erken formlarının, düşünülenden daha fazla su barındırdığı ortaya çıktı.

Mehmet Alaca  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

Ankara

Western Üniversitesi internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, Ay'ın kabuğundaki su varlığına dair genel kabulleri değiştiren araştırmanın sonucunda, kabukta 4 milyar yıl önce daha fazla su olduğunu keşfetti.

Western Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünden gezegen jeoloğu Gordon Osinski ile çalışan kozmokimyacı Tara Hayden, Ay'ın kabuğunun erken formlarında ilk kez en yaygın fosfat minerali olarak bilinen apatitin varlığını tespit etti.

Ay'ın ilkel kabuğunda yer alan, apatitten elde edilen bulgu, Ay ilk oluştuğunda kabuğunda bilim insanlarının varsaydığından çok daha fazla su olduğunu gösterirken Ay'ın oluşum yıllarına da yeni ışık tutuyor.

Kozmokimyacı Hayden, Ay'ın erken dönem kabuğundaki apatitin keşfinin inanılmaz derecede heyecan verici olduğunu belirterek "Bu, Ay tarihinin daha önce bilinmeyen bir aşamasındaki parçaları bir araya getirmemize imkan tanıyor ve Ay'ın erken dönemlerinin su açısından beklediğimizden daha zengin olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Hayden, erken dönem kabuk formlarının Ay'ın oluşumunda yeni sayfalar açtığını ve Dünya'nın uydusu hakkında bilinenleri Apollo misyonlarında toplanan verilerin ötesine taşıdığını aktardı.

Yaklaşan Artemis misyonlarının daha fazla örnek getirmesi bekleniyor.

İngiltere'deki Open Üniversitesinden Profesör Mahesh Anand, "En eski Ay kabuğundaki suyun tarihini anlamak, Güneş Sistemi'ndeki suyun kökenine dair fikrimizi geliştirmek için çok önemli." dedi.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah sefer yapılamayacak
İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı
Bakan Göktaş: Kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 kasım ayı itibarıyla yüzde 35,9'a yükselttik
İHH 2023'te Gazze'deki binlerce insana yardım ulaştırdı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı

Çin, yeni keşif aracını Ay'a yollamaya hazırlanıyor

NASA'nın Artemis Misyonu'nda astronotların Ay'a inişi 2026'ya ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet