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Teknoloji

Apple, müzik cihazı iPod üretimini durdurduğunu açıkladı

ABD'li teknoloji firması Apple Inc, taşınabilir müzik cihazı iPod'ın üretimini durdurduğunu bildirdi.

Mücahit Oktay   | 10.05.2022
Apple, müzik cihazı iPod üretimini durdurduğunu açıkladı

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.

Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken, Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.

En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.

İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu.

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