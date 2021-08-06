Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,760.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone’larda çocuk istismarına karşı hassas görselleri yapay zeka ile tarayacak yeni bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 06.08.2021
Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak

New York

Apple, internet sitesinden yaptığı duyuruda, yeni tarama sistemi sayesinde çocuk istismarının önlenmesi için önemli bir adım atıldığına işaret etti.

ABD'li şirket, çocuk istismarına karşı aldıkları üç aşamalı önlemlerin ilk aşamasında, mesajlaşma uygulamasında, yapay zeka teknolojileri sayesinde özel yazışmalar şirket tarafından görülmeden yalnızca CSAM (Child Sexual Abuse Material) olarak anılan hassas içerik taraması yapılacağını belirtti.

Söz konusu sistem, çocuk istismarı ile ilgili şüpheli görselleri, gerçek kişilerin incelemesine sunarak gerektiğinde güvenlik güçlerinin uyarılmasını sağlayacak.

Şirket, ikinci aşamada iOS ve iPadOS üzerinden iCloud fotoğraflarını tarayarak hassas içeriğin yayılmasını önceleyecek. Son aşamada ise Siri ve arama fonksiyonları aileleri ve çocukları güvensiz durumlara karşı uyaracak.​​​​​

Apple'ın yeni tarama sistemi genel olarak takdirle karşılanırken bazı güvenlik uzmanları, sistemin kötü niyetle kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Apple’ın planlarını şirketten bir gün önce Twitter hesabında açıklayan Johns Hopkins Üniversitesi şifreleme uzmanı Matthew Green, masum insanlara Apple’ın algoritmasına takılacak görseller gönderilerek komplo kurulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Uçtan uca şifreleme” ile mesajların gönderici ve alıcı dışında kimsenin ulaşmasına izin vermeyen ilk şirketlerden biri olan Apple, kriptolu verilerin gözetlenebilmesine izin vermesi için bir süredir yönetimlerden ve güvenlik güçlerinden talepler alıyordu.

Apple'ın söz konusu tarama sistemi yılın son çeyreğinde iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey güncellemeleri ile kullanıma girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Benzer haberler

Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak

Apple, çocuk istismarına karşı telefonlarını yapay zeka ile tarayacak

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti

Türk kahvesinin tarihi 7 şehirde çekilen belgeselle ABD'de de anlatılacak

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü
ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı

ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı
ABD'nin California eyaletindeki yangında tarihi kasaba yok oldu

ABD'nin California eyaletindeki yangında tarihi kasaba yok oldu