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Teknoloji

Ankara Üniversitesinde Yapay Zeka Teknolojileri Laboratuvarı açıldı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) desteğiyle "Yapay Zeka Teknolojileri Laboratuvarı"nın açıldığı bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Ankara Üniversitesinde Yapay Zeka Teknolojileri Laboratuvarı açıldı

Ankara

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde kurulan laboratuvarın açılışını Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fener, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay gerçekleştirdi.

Ünüvar, açılışta, TUSAŞ'ın Türkiye'nin yüz akı kurumlarından olduğunu ifade ederek, "TUSAŞ, üretimleriyle her zaman başımızı dik tutmamızı sağlayan, attıkları her adımla gururlandığımız bir kuruluşumuzdur." dedi.

Geçen yıl mühendislik fakültesinde, yazılım ve yapay zeka mühendisliği bölümlerini açtıklarını anlatan Ünüvar, "İlk öğrencilerimizi aldık. Oldukça da iyi puanlarla girdiler. Burada açacağımız laboratuvarda özellikle yapay zeka, yazılım, bilgisayar, hatta elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin çok değerli üretim yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Altay da 2023'ün TUSAŞ için gururla dolu bir yıl olduğunu vurguladı.

TUSAŞ'ta üniversite-sanayi işbirliğine gönülden inanan bir ekipleri olduğunu söyleyen Altay, ürüne dokunan, teknoloji üreten, sorun çözen bir üniversite-sanayi işbirliği için çalıştıklarını belirtti.

Bu laboratuvarın da o çalışmaların bir parçası olduğunu ifade eden Altay, 25 araştırma üniversitesine laboratuvar kurma kararı aldıklarını, bu kapsamda 4'üncü laboratuvarı Ankara Üniversitesine kurduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, laboratuvarın açılışı yapıldı.

Ünüvar ve Altay'ın işbirliği protokolünü imzalaması sonrasında yapay zeka alanında çalışma yürüten öğrenciler, katılımcılara projelerini sundu.

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