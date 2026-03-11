Altınay Savunma Teknolojileri'nden 2025'te 163,4 milyon lira net kar
Türkiye'nin kara, hava, deniz savunma sistemlerine yerli ve milli imkanlarla teknoloji geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 2025 yılında 163,4 milyon lira net kar elde etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 36 artırarak 3 milyar 139 milyon lira seviyesine taşıyan Altınay Savunma Teknolojileri'nin brüt karı 993,4 milyon lira, net karı ise 163,4 milyon lira oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınay Savunma Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Burak Mercan, 2025'in Altınay Savunma Teknolojileri için rakamsal bir büyüme yılı olmasının yanı sıra mühendislik güçlerinin küresel ölçekte tescillendiği stratejik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Konsolide cirolarındaki yüzde 36'lık artış ve elde ettikleri kar performansının, özgün teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin finansal disiplinle birleştiğinin göstergesi olduğunu aktaran Mercan, "Bugün kara, hava ve deniz platformlarında ürettiğimiz her bir alt sistem, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına hizmet ediyor. Diğer taraftan küreselde kurduğumuz işbirlikleri sayesinde ülkemiz ekonomisine yüksek katma değerli bir ihracat gücü kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mercan, 182 milyon dolarlık toplam iş yükleriyle (backlog) sürdürülebilir büyüme yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, hedeflerinin, mühendislik zekalarını, verimlilik odaklı operasyonlarla birleştirerek dünya savunma sanayi liginde en üst sıralara çıkmak olduğunu aktardı.
"Finansal sürdürülebilirliğimizi inovasyonla besliyoruz"
Altınay Savunma Teknolojileri olarak 2014 yılından bu yana süregelen mühendislik birikimini, kara, hava ve deniz platformlarında oyun değiştirici inovasyonlara dönüştürdüklerini belirten Mercan, şunları kaydetti:
"Sektörün dinamikleri gereği uzun ürün yaşam döngülerini ve yüksek teknoloji yatırımlarını yönetirken, finansal sürdürülebilirliğimizi inovasyonla besliyoruz. Ordumuzun operasyonel gücünü maksimize etme hedefiyle yürüttüğümüz kritik alt sistem teslimatlarımızı 2027 projeksiyonuyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle robotik alanda açtığımız yeni sayfayı temsil eden altı aşamalı Slaç Temizleme Robotu projemizde, prototip ve entegrasyon safhalarını başarıyla geride bıraktık. 2026 yılında tamamlanacak sistem testleriyle birlikte, bu alanda küresel operasyonel verimlilik standartlarını yerli mühendisliğimizle yeniden tanımlamayı hedefliyoruz."
Burak Mercan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın pnömatik mühimmat bırakma sistemlerinde tasarım sürecinden üretim aşamasına geçmenin gururunu yaşadıklarını aktararak, havacılık dünyasının en kompleks test altyapılarından biri olan Iron Bird (Demirkuş) projesini tamamlayarak kabul aşamasına getirdiklerini kaydetti.
MİLGEM fırkateynleri için geliştirdikleri Kuşkapanı Helikopter Yakalama ve JP-5 Yakıt Transfer Sistemleri'nin fabrika kabul süreçlerini başarıyla noktaladıklarını da vurgulayan Mercan, 2026 yılındaki gemi entegrasyonlarıyla birlikte, Türk denizcilik gücünün teknolojik bağımsızlığını zirveye taşıyacak stratejik çıktıları tam kapasiteyle kullanıma sunmuş olacaklarını ifade etti.
Mercan, operasyonel başarılarını kurumsal gelecek vizyonuyla birleştirerek bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sürdürülebilirliği çevresel bir sorumluluk ile birlikte, teknoloji güvenliği, bilgi güvenliği ve yerli üretim kapasitesinin korunmasıyla bütünleşik bir stratejik yapı olarak ele alıyoruz. Bilgi güvenliği ve AR-GE çıktılarının korunması, sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarından biri. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve daha güçlü bir savunma altyapısı bırakma taahhüdümüzü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi doğrultusunda kararlılıkla uyguluyoruz. Altınay Savunma Teknolojileri, yerli tedarikçi ekosistemini güçlendirme ve operasyonel karbon ayak izini minimize etme hedefleri doğrultusunda, 2026 yılında da teknolojik dönüşüme ve sürdürülebilir büyümeyi odağında tutacak."