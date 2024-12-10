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Teknoloji

Alman TeamViewer, yazılım şirketi 1E'yi 720 milyon dolara satın alıyor

Alman çalışma yazılımı üreticisi TeamViewer, şirket tarihindeki en büyük devralma işlemiyle yazılım şirketi 1E'yi 720 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Alman TeamViewer, yazılım şirketi 1E'yi 720 milyon dolara satın alıyor

Berlin

TeamViewer'den yapılan açıklamada, ABD'li varlık yönetim şirketi Carlyle'nin, Londra ve Austin'de ofisleri bulunan 1E için TeamViewer tarafından yapılan 720 milyon dolarlık satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu satın almanın, gerekli izinlerin ardından Ocak 2025'te tamamlanması bekleniyor.

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