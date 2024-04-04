Dolar
31.87
Euro
34.63
Altın
2,294.03
ETH/USDT
3,379.50
BTC/USDT
67,678.00
BIST 100
9,145.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret ediyor.
logo
Teknoloji

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Eren, sanal ortamdaki şüpheli verilere dikkati çekti

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, sanal ortamda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının dezenformasyon ya da manipülasyon içerdiğini söyledi.

Çağdaş Çetindemir  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Eren, sanal ortamdaki şüpheli verilere dikkati çekti Fotoğraf: Çağdaş Çetindemir/AA

İstanbul

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Eren, kişisel veri, ticari sır, devlet sırrı, telif, patent gibi kontrol mekanizmalarının dışında kalan veri setlerine "açık veri" denildiğini belirterek, "vatandaşların önüne gelen her bilgiyle ilgili şüphe kaslarını güçlendirmesi, şüpheyle bakması gerektiğini" kaydetti.

Eren, "Şu an internette dijital platformlarda, çevrim içi platformlarda dolaşan bilginin yüzde 80'den fazlasının yalan haber olmasa bile gerçeğin saptırılmış, manipülatif, dezenformasyon içeren, bağlamından koparılmış hatta hatalı ilişkilendirmeye sahip veriler olduğunu, bilgiler olduğunu çok rahat söyleyebiliriz." tespitini yaptı.

"Veriler hem bireysel hem toplumsal anlamda yol haritamız olur"

Verilerin bireysel ve toplumsal anlamda yol haritası olabileceğine dikkati çeken Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de doğurganlık yüzde 1 seviyesindeyken, 2023'te binde 1'in altına düşmüş. Sadece geçen sene 92 bin bebek dünyaya gelmiş ama ondan bir önceki sene 800 bin, ondan bir önceki sene de 1 milyon civarındaydı. Yani 85 milyonda yüzde 1 ortalamamız varken şu anda binde 1'e düşmüş durumda. Bu neyi gösteriyor? Bu sayıya bakarak birçok insan, Türkiye’nin yaşlandığı bilgisini ortaya çıkarıp karar vericilere bir konuda rapor yazarak onların harekete geçmesini sağlayabilirler. Dolayısıyla veriler, hem bireysel hem toplumsal anlamda yol haritamız olur. Hiçbir güvenlikle ilgili bir risk yok tam tersine kapalı olduğu zaman asıl riskler; ekonomik, sosyal, politik riskler ortaya çıkıyor."

Bilal Eren, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin "Ulusal Açık Veri Portalı" projesinin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 28 Nisan'da kapalı
Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında ölen 4 Türk, Bulgaristan'da son yolculuğuna uğurlandı
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
THY'den yurt içi uçuşlarda avantajlı bilet kampanyası
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin şüphelilerden birinin ifadesine ulaşıldı

Benzer haberler

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Eren, sanal ortamdaki şüpheli verilere dikkati çekti

Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Eren, sanal ortamdaki şüpheli verilere dikkati çekti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet