Dolar
34.08
Euro
37.89
Altın
2,569.97
ETH/USDT
2,344.60
BTC/USDT
60,117.00
BIST 100
9,758.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. -
logo
Teknoloji

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, veri ihlaliyle ilgili soruşturmada 13 milyon dolar ödeyecek

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), AT&T'nin geçen yıl müşterilerini etkileyen veri ihlaliyle ilgili yürütülen soruşturmada 13 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, veri ihlaliyle ilgili soruşturmada 13 milyon dolar ödeyecek

Washington

FCC'den yapılan açıklamada, AT&T ile veri ihlaline ilişkin soruşturmada uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, AT&T'nin, şirketin tedarik zinciri bütünlüğü ve bir satıcının bulut ortamındaki veri ihlaliyle ilgili olarak müşteri bilgilerini koruyup koruyamadığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.

Ocak 2023'te AT&T müşteri bilgilerinin satıcının bulut ortamında sızdırıldığı anımsatılan açıklamada, soruşturmada AT&T'nin müşteri bilgilerini korumada başarısız olup olmadığı ve ihlalle bağlantılı olarak makul olmayan gizlilik, siber güvenlik ve satıcı yönetimi uygulamalarında bulunup bulunmadığının incelendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, AT&T'nin, hassas verilerin işlenmesinde uygun süreç ve prosedürlerin iş uygulamalarına entegre edilmesini sağlayarak benzer ihlallerden tüketicileri korumak amacıyla veri yönetimi uygulamalarını güçlendirmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Duayen ressam Mustafa Ayaz vefat etti
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, BM üyelerinden Filistin tasarısına destek istedi
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir

Benzer haberler

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, veri ihlaliyle ilgili soruşturmada 13 milyon dolar ödeyecek

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, veri ihlaliyle ilgili soruşturmada 13 milyon dolar ödeyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet