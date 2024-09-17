ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, veri ihlaliyle ilgili soruşturmada 13 milyon dolar ödeyecek
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), AT&T'nin geçen yıl müşterilerini etkileyen veri ihlaliyle ilgili yürütülen soruşturmada 13 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.
Washington
FCC'den yapılan açıklamada, AT&T ile veri ihlaline ilişkin soruşturmada uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, AT&T'nin, şirketin tedarik zinciri bütünlüğü ve bir satıcının bulut ortamındaki veri ihlaliyle ilgili olarak müşteri bilgilerini koruyup koruyamadığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.
Ocak 2023'te AT&T müşteri bilgilerinin satıcının bulut ortamında sızdırıldığı anımsatılan açıklamada, soruşturmada AT&T'nin müşteri bilgilerini korumada başarısız olup olmadığı ve ihlalle bağlantılı olarak makul olmayan gizlilik, siber güvenlik ve satıcı yönetimi uygulamalarında bulunup bulunmadığının incelendiği bilgisi verildi.
Açıklamada, AT&T'nin, hassas verilerin işlenmesinde uygun süreç ve prosedürlerin iş uygulamalarına entegre edilmesini sağlayarak benzer ihlallerden tüketicileri korumak amacıyla veri yönetimi uygulamalarını güçlendirmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.