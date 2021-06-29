Euro
10.38
Dolar
8.71
BIST 100
1,373.25
Altın
1,774.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD'de hükümetin ve eyaletlerin çoğu tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi

ABD'de federal hükümet ve eyaletlerin büyük çoğunluğu tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook aleyhine açılan tekelcilik karşıtı dava bir federal yargıç tarafından reddedildi.

Mücahit Oktay   | 29.06.2021
ABD'de hükümetin ve eyaletlerin çoğu tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi

New York

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, Washington'da sosyal medya devi Facebook'a karşı Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve 46 eyaletin başsavcıları tarafından Aralık 2020'de açılan davaların reddi taleplerini kabul etti.

Yargıç Boasberg, FTC'nin davasının "yasal olarak yetersiz" olduğunu, çünkü Facebook'a karşı tekelleşme iddialarını desteklemek için yeterli iddiayı savunmadığını söyledi.

Boasberg, başsavcıların iddialarını getirmek için çok uzun süre beklemesini de ret gerekçesi olarak gösterdi.

Bölge Yargıcı bununla birlikte, yargı yolunun tamamen kapanmadığını, yenilenmiş bir dava başvurusunda bulunmak için 30 gün süre verdiğini belirtti.

Amerikan medyasında dava ile ilgili ret kararının, büyük teknoloji devlerinin piyasayı yasadışı şekilde tekelleştirdikleri iddialarına net bir darbe indirdiği iddialarına yer verildi.

Eyaletler ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan davalar, Facebook'un Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara ve WhatsApp'ı 2 yıl sonra 19 milyar dolara satın almasının sosyal ağdaki rekabeti zedelediğini iddia ediyordu.

Davacı taraf, Facebook'un iki uygulamayı kapatması ve şirkete gelecekteki anlaşmalarda yeni kısıtlamalar uygulanması gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 102 gün sonra 40 binin altına düştü
İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

FETÖ'cülerin 15 Temmuz sonrası para alışverişinde mağaza kabinini, bebek arabasını kullandığı ortaya çıktı

FETÖ'cülerin 15 Temmuz sonrası para alışverişinde mağaza kabinini, bebek arabasını kullandığı ortaya çıktı

ABD'de hükümetin ve eyaletlerin çoğu tarafından Facebook'a açılan dava reddedildi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi

ABD Başkanı Biden, İsrailli mevkidaşı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Biden, İsrailli mevkidaşı Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray: Irak'ta Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırının amacı gerginliği sınırlandırmak

Beyaz Saray: Irak'ta Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırının amacı gerginliği sınırlandırmak
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti