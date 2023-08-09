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Teknoloji

ABD, kritik yazılımlarını korumaya yönelik yapay zeka yarışması başlattı

ABD yönetimi, ülkenin en önemli yazılımlarını korumak için yapay zekayı kullanacak iki yıllık bir yarışma başlattı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
ABD, kritik yazılımlarını korumaya yönelik yapay zeka yarışması başlattı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Yapay Zeka Siber Yarışması'nın (AIxCC), yapay zeka kullanarak yazılım güvenlik açıklarını belirleyip düzeltmeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) liderliğindeki yarışmanın, Anthropic, Google, Microsoft ve OpenAI gibi birçok üst düzey yapay zeka şirketiyle işbirliğini içereceği belirtilen açıklamada, yarışmada yaklaşık 20 milyon dolarlık ödül verileceği aktarıldı.

Açıklamada, AIxCC'nin Amerika'ya güç sağlayan elektrik şebekelerinden günlük hayatı yönlendiren ulaşım sistemlerine kadar internette ve toplum genelinde kullanılan yazılımların güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için yapay zekanın potansiyel faydalarını göstereceği vurgulandı.

Takımların 2024 ilkbaharında bir eleme etkinliğine katılacağına işaret edilen açıklamada, bunlardan en çok puan alanların para ödülü alacağı ve yarışmanın 2025'teki son aşamasına devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, geçen ay ABD yönetiminin teknolojinin getirdiği riskleri yönetmek için önde gelen yedi yapay zeka şirketinden gönüllü taahhütler aldığını duyurduğu anımsatılarak, Amerika'nın sorumlu yapay zeka inovasyonuna öncelik etmesine yardımcı olacak bir düzenleme üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

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