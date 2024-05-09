Dolar
32.26
Euro
34.84
Altın
2,345.90
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
62,688.00
BIST 100
10,268.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

ABD Kongresinde yaşanan bütçe tartışmaları, NASA'nın çalışmalarını sekteye uğrattı

ABD Kongresinde, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında 2024 bütçesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) çalışmalarını da kötü yönde etkiledi.

Mücahit Oktay  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
ABD Kongresinde yaşanan bütçe tartışmaları, NASA'nın çalışmalarını sekteye uğrattı

New York

Science News dergisindeki makalede, ABD Temsilciler Meclisi'nde 2024 mali yılı bütçesi konusunda, Cumhuriyetçi çoğunluk ile Demokratların uzun süre anlaşamaması ve kurumlara verilen desteklerin kısıtlanması nedeniyle NASA'nın "iddialı uzay araştırmalarının riske atıldığı" belirtildi.

Makalede, ABD'nin 2024 bütçesinde, NASA'dan yapılan kesintilerden en çok Mars'tan dünyaya toprak ve kaya örnekleri taşıma projesinin ve diğer gezegen bilimi çalışmalarının etkilendiği kaydedildi.

Derginin internet sayfasında, "Evreni keşfetme hayalleri, ABD'deki bütçe kesintilerinin sert gerçekliğiyle çarpıştı." ifadesine yer verilirken, Kongrenin gecikmeli olarak onayladığı 2024 bütçesinde, NASA'ya 2023'e göre "yaklaşık yarım milyar dolar daha az" para verildiği, bu kesintiden "en büyük darbeyi Mars çalışmalarının aldığı" bilgileri paylaşıldı.

NASA'nın Bilimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, martta yaptığı açıklamada, "çok zorlu" bir dönemden geçildiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, NASA'nın bütçeden aldığı paranın "her kuruşunu büyük bilimsel çalışmalar yapmak için kullanacakları" konusunda söz vermişti.

Söz konusu kesinti yüzünden diğer gezegenlere ve uydulara yönelik sondaj çalışmaları ertelenirken, NASA'nın California eyaletindeki bir laboratuvarı, şubatta fon yetersizliğinden ötürü 530 çalışanını (personel sayısının yüzde 8'i) işten çıkaracağını duyurmuştu.

Kongredeki bütçe anlaşmazlığı

ABD Kongresinde, 2024 mali yılı bütçesinin belirlenmesi konusunda, Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler arasında aylar süren tartışmalar yaşanmış, özellikle dış yardımlar ve sınır güvenliği gibi konularda uzun süre orta yol bulunamamıştı.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4 geçici bütçe onaylamak durumunda kalmıştı.

Martın başlarınd, önce Temsilciler Meclisi sonra da ABD Senatosunca onaylanan gecikmeli bütçede, birçok kurumda olduğu gibi NASA'ya ayrılan fonlarda da kesinti yapılmıştı.

NASA'nın 2024 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 2 kesinti ve talep edilen fondan yüzde 8,5 daha az olmasına rağmen 24 milyar 875 milyon dolara ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Haluk Levent, BM toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi
TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açılacak
Karabük'te dolu etkili oldu
Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Benzer haberler

ABD Kongresinde yaşanan bütçe tartışmaları, NASA'nın çalışmalarını sekteye uğrattı

ABD Kongresinde yaşanan bütçe tartışmaları, NASA'nın çalışmalarını sekteye uğrattı

Webb Uzay Teleskobu kayalık ötegezegende atmosfer keşfetti

NASA Webb Uzay Teleskobu, Atbaşı Bulutsusu'nun en detaylı görüntülerini yakaladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet