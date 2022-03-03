15 dakikada sahneye dönüşen tır modülüyle hedef dünyaya ihracat
Yerli organizasyon şirketi, son teknoloji ekipmanlarla donattığı, 15 dakikada kurulabilen "Süper Sahne Tır Modülü Turna"yı, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç etmeye hazırlanıyor.
Ankara
Yıldızlar Tanıtım Organizasyon şirketinin Ar-Ge çalışmaları sonucu tasarladığı "Süper Sahne Tır Modülü Turna" sistemi, bünyesinde LED ekranlar, yüksek teknolojili ses ve ışık sistemleri, canlı yayınlar için uydu frekansı, VIP kulis ve teknik oda barındırıyor.
Her türlü hava koşulunda kurulabilen Turna, festival, tören konuşmaları, konser, tanıtım, miting, açık hava sinema gösterileri, tiyatro, özel gün kutlamaları ve törenler gibi etkinliklerde son derece güvenli bir şekilde, sahne kurulumunda emek ve zamandan tasarruf sağlıyor.
Şirketin tüm dünyaya ihraç etmeyi hedeflediği sistem için başta Arap Yarımadası'ndaki ülkeler olmak üzere birçok ülkeyle satış odaklı görüşmeler sürdürülüyor.
"Tasarım ve üretimi kendi mühendislerimiz yaptı"
Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine, Süper Sahne Tır Modülü Turna'nın dünyada bir eşi olmadığını, sistemin tasarım ve üretiminin tamamen şirket bünyesindeki Ar-Ge mühendisleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Etkinlikleri planlamak kadar kurulum ve hazırlık aşamalarının da uzun ve meşakkatli olduğuna işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Ortalama bir konser, açılış töreni veya açık hava etkinliğinde onlarca teknik eleman ve saatlerce kurulum yapmak uzun zaman alıyor. Bizler Yıldızlar olarak tüm bu sorunları ortadan kaldıran bir buluşu hayata geçirdik. Sadece 15 dakikada 2 teknik personelle kurulan, son teknoloji ses, ışık, görüntü ve LED ekran sistemlerinin bir arada olduğu, kendi içinde VIP kulis, marin tuvalet, teknik oda ve süper sessiz jeneratöre sahip muhteşem bir mobil sahne sistemi Süper Sahne Tır Modülü Turna'yı tasarladık ve ürettik."
"Teknolojide son nokta ve dünyada ilk"
Yıldız, sistemin global ölçekli tüm etkinliklerin vazgeçilmezi olmaya hazır olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Dünyanın her yanından iyi geri dönüşler ve talepler alıyoruz. Dünyanın her noktasına satışını hedeflediğimiz sistem için gelen tüm talepleri karşılayacak teknolojik altyapımız ve ekibimiz var. Süper Sahne Tır Modülü Turna'nın seri üretimleri devam ediyor. Herhangi bir talep gelmesi durumunda hemen teslim edebiliyoruz. Ürünümüzün satışını yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmek için de çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere diğer ülkelerle satış için görüşmelerimiz devam ediyor. Teknolojide son nokta olan ve dünyada ilki gerçekleştirdiğimiz sistemimizle ülkemizin ihracat hedeflerine de katkıda bulunmak istiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.