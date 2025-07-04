Dolar
39.85
Euro
46.97
Altın
3,342.72
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,230.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi"nin düzenleneceği Hankendi Kongre Merkezi'ne giriş yapıyor Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi İbrahim Demir için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "Tur" ile Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine geldi -VTR-
logo
Teknoloji

F-35 yüksek maliyet ve teknolojik gelişim kıskacında

ABD'nin sipariş azaltımı, F-35 programına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Göksel Yıldırım  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
F-35 yüksek maliyet ve teknolojik gelişim kıskacında

Ankara

ABD Savunma Bakanlığının 2026 mali yılı savunma bütçesindeki değişiklik çalışması kapsamında F-35 Lightning II uçağı tedariğinin 74'ten 47'ye düşürülmesi planlanıyor.

Uçak tedariğindeki bu revizyona rağmen F-35 programı, ABD Hava Kuvvetlerinin modernizasyon stratejisinin temel ayaklarından birini oluşturuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlanacak kaynak, uçağın yeteneklerinin yükseltilmesine ve program için devam eden zorluklar oluşturan sürdürülebilirlik ve hazır olma durumunu iyileştirmek için kullanılacak. Temel lojistik sorunları ele alınacak ve uçak filosunun operasyonel kullanılabilirliği artırılacak.

ABD'nin savunma bütçesinde ayrıca Altın Kubbe füze savunma sistemi, 6. nesil F-47 savaş uçağı, ilave savaş gemileri, yeni nesil mühimmat ve silah sistemleri gibi bir dizi projeye kaynak ayrılıyor.

ABD savunma yetkilileri, tedarikteki azalmaya rağmen F-35 programına, ABD ve müttefik hava üstünlüğünü güvence altına almadaki rolüne olan bağlılıklarını vurguluyor.

"Dünyanın en pahalı silah programı"

F-35 programı, barındırdığı teknolojik üstünlükler yanında başta yüksek maliyetleri olmak üzere bir dizi eleştiriye hedef oluyor.

Programın yüksek maliyeti, hem ABD hem de uluslararası ortaklar için önemli yük oluşturuyor. Bu durum ülkelerde toplumsal ve siyasi tepkileri de beraberinde getiriyor.

Programın yaşam döngüsü maliyeti (satın alma, işletme ve bakım dahil) yaklaşık 2 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakamın yıllar içinde artması, en önemli eleştiri noktalarından birini oluşturuyor. Bu haliyle F-35 "dünyanın en pahalı silah programı" olarak nitelendiriliyor.

Program boyunca uçak maliyetlerinin azalmasıyla bir noktadan sonra dalgalanmanın durması beklenirken, özellikle sipariş döneminde ortaya çıkan fiyat değişimleri, ilave ödeme talepleri, alıcı ülkelerde soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Saat başı işletme ve bakım maliyetlerinin yüksekliği de ülkelerin savunma bütçeleri üzerinde yük oluşturuyor.

F-35'in programında izlenen eş zamanlı üretim ve test stratejisi de pahalı tasarım değişikliklerine ve iyileştirmelere yol açtığı için eleştirilere konu olmuştu.

Ülkelerden programın içeriğine yönelik de eleştirel sesler yükseliyor. F-35 programında ülkelerin uçak geliştirme için açık kaynaklı programları alamadığı, bu nedenle modernizasyon, entegre lojistik destek ve satış sonrası bakım-onarım gibi konularda ciddi yüklerle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Takvim ve zamanlama noktasında müşteri hizmetlerindeki gecikmeler de yakınmalara neden oluyor.

İnsansız uçakların teknolojik baskısı

F-35, maliyet eleştirilerine hedef olurken, bir de teknolojik rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

İnsansız savaş uçağı teknolojilerinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu uçakların başlangıçta mevcut 5. nesil uçaklara eşlik etmesi, onlarla birlikte görev yapması, daha sonra da onların yerini alması bekleniyor. Öyle ki 5. nesil uçakların son insanlı uçaklar olacağına yönelik değerlendirmeler bulunuyor.

İnsansız savaş uçakları; hızlı gelişimleri, yetenekleri, maliyet etkinlikleriyle F-35'e yönelik yüksek maliyet ve teknik sorunlara ilişkin eleştirilerin artmasına yol açıyor. Tüm bu gelişmeler F-35 programının uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kavurucu sıcaklar, tarlalara serilen halıların daha fazla pastelleşmesini sağlayacak
İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Türkiye'den kalkan uçaklar uzun hat uçuşlarında rotalarını "yeşil dönüşüme" çevirecek
İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve kara para aklama" soruşturmasında 19 zanlı yakalandı
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 119 şüpheli adliyede

Benzer haberler

F-35 yüksek maliyet ve teknolojik gelişim kıskacında

F-35 yüksek maliyet ve teknolojik gelişim kıskacında

Uzmanlara göre ülkeler, maliyeti sürekli artan F-35'e alternatif arayabilir

Hindistan'da acil iniş yapan İngiliz F-35 savaş uçağı güvenlik endişelerini gündeme getirdi

Savunma ve havacılık sanayisinden yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat

Savunma ve havacılık sanayisinden yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek

Geleceğin harekat ortamı GHOST ile şekillenecek
Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu resmen bünyesine kattı

Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu resmen bünyesine kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet