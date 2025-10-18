Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, yarın Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, haftaya averajla 7. sırada başladı.

Aynı şekilde çıktığı 3 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrılan, 1 kez de mağlup olan sarı-lacivertli takım ise averajla rakibinin 3 basamak üstünde 4. sırada kendine yer buldu.

