Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı açıklandı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşan takımların play-off finaline yükseleceği yarı final etabının programı şu şekilde:
1. Maçlar:
29 Mayıs Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
30 Mayıs Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
2. Maçlar:
31 Mayıs Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
1 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
3. Maçlar:
2 Haziran Pazar:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
3 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)
4. Maçlar (Gerekirse):
4 Haziran Salı:
20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes
5 Haziran Çarşamba:
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko
5. Maçlar (Gerekirse):
6 Haziran Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka
7 Haziran Cuma:
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş EmlakjetAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.