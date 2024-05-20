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Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final müsabakalarının programı belli oldu.

Dilek Erol  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 3 galibiyete ulaşan takımların play-off finaline yükseleceği yarı final etabının programı şu şekilde:

1. Maçlar:

29 Mayıs Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

30 Mayıs Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

2. Maçlar:

31 Mayıs Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

1 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

3. Maçlar:

2 Haziran Pazar:

20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (BJK Emlakjet)

4. Maçlar (Gerekirse):

4 Haziran Salı:

20.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes

5 Haziran Çarşamba:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

5. Maçlar (Gerekirse):

6 Haziran Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

7 Haziran Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet

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