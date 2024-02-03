Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 74-62'lik skorla kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.