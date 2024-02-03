Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,314.80
BTC/USDT
43,114.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da “Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı maçların 15'ini kazanan ve 3'ünde yenilen Fenerbahçe Beko, ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Ekmas ise 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 74-62'lik skorla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Afet İletişim Sempozyumu" düzenleyecek
"Kafes-35" operasyonunda DEAŞ Terör Örgütü üyesi 34 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek
Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Kilis'te 26 bin 253 afet konutunun kurası çekilecek

Benzer haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Mitrovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ekibine konuk olacak

Fenerbahçe Beko, yarın Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, yarın Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, "Yılın Kareleri" oylamasında "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, "Yılın Kareleri" oylamasında "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet