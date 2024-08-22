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Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Savaş Güler  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Konya

Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 92-57 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde Romanya ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyondaki diğer çeyrek final maçları şu şekilde tamamlandı:

Danimarka: 61 - Büyük Britanya: 86

Çekya: 76 - Slovakya: 43

Litvanya: 66 - Romanya: 77

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