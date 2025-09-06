Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Riga
Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan İsveç, üst üste bulduğu sayılarla 2. dakikada 6-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman ile skor üretmesine rağmen savunmada istediklerini yapamayan A Milli Takım, karşısında yüksek yüzdeyle oynamayı sürdüren İsveç, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip karşısında topu çok iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç, soyunma odasına 42-37 üstün girdi.
Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Türkiye, skor bulmakta zorlanan İsveç karşısında Ercan Osmani'nin 25. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Organize hücumlarla sayı üretmeye devam eden ve oyun üstünlüğünü eline geçiren A Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-50. Milliler, ilk 6 dakika 21 saniyesinde İsveç'in sadece 2 sayı atmasına izin verdiği çeyreği, 63-55 önde tamamladı.
Dördüncü ve son çeyrekte İsveç, pota altından bulduğu basketlerle toparlandı. İsveç, Hakanson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Müsabakanın kalan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin kaydedildiği bu bölümü daha iyi oynayan, Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Türkiye, mücadeleyi 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Müsabakada ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
İsveç'te Hakanson'un 16, Larsson ve Gaddefors 15'er sayı attı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı salonda takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) İsveç ile yaptığı son 16 turu maçını takip etti.
EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı takip etmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Bakan Bak, salondaki yerini aldı.
Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi
Bakan Bak ile TBF Başkanı Türkoğlu, Arena Riga'daki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ı çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik eden Osman Aşkın Bak, "Bu tip turnuvalarda her maç zordur. Zor maçı başarıyla tamamladık. İnişler çıkışlar oldu ama milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi. Milletimizi sevindirdikleri için milli takımımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Basketbolun yanı sıra voleybolda ve futbolda da güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Bakan Bak, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Onlara da başarılar diliyoruz. A Milli Futbol Takımımız da Gürcistan'ı 3-2 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlangıç yaptı. Bütün takımlarımızı ve sporcularımızı, milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar sonucunda yeni başarılarla ülkemizin dünya sporunda önemli bir yere ilerlediğini ifade edebiliriz. Yolları açık olsun. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Hidayet Türkoğlu'na da başarı dileyen Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlıların şampiyonada oynayacağı maçlara gelmeye devam edeceğini kaydetti.
Hidayet Türkoğlu: Çeyrek finale kalmak çok değerli
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın çok iyi mücadele ederek adını çeyrek finale yazdırdığını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın maça gelerek kendilerine "uğur" getirdiğini aktaran Türkoğlu, "Şeref verdiniz. En önemli maçımızda bizi yalnız bırakmadınız. Türk basketbolu için çok anlamlıydı. Çeyrek finale kalmak bizim için çok değerliydi. Takımı kutluyoruz. İnanılmaz mücadele ettiler. Maçın inişleri ve çıkışları oldu. İnanılmaz mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah böyle hikaye yapmaya devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol ve FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "12 Dev Adam"ı kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.