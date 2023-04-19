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Spor, Basketbol

Türk Telekom Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Basketbol 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Türk Telekom Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Ankara

Maça hem boyalı alandan hem de dış şutlardan bulduğu isabetlerle başlayan Ratiopharm Ulm, 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çeyreğin 8. dakikasında 14 sayılık (8-22) üstünlük kuran Alman ekibine Türk Telekom, 6-0'la karşılık verdi. Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Türk Telekom faul sıkıntısına erken girdi. Serbest atışlardan sayılar bulan Ratiopharm Ulm, Dos Santos'un da dış şutlardan bulduğu basketlerle 17. dakikayı 35-26 üstün geçti. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, farkı 19. dakikada 1'e kadar indirdi: 34-35. Alman ekibi soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe konuk takım iyi başladı. Caboclo'nun skorer oyunuyla farkı 26. dakikada 12'ye (43-55) çıkaran Ratiopharm Ulm, final periyoduna 57-50 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte hücumda temposunu artıran Türk Telekom, Bouteille'in sayılarıyla 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 60-63. Türk Telekom, Grant'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 64-63. Sert savunmasıyla adeta rakibine potayı göstermeyen Türk Telekom, son bölümde farkı açtı ve sahadan 86-76 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.


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